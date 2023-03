Crisi bancaria, Giorgetti: “Il nostro sistema è solido, in caso…”

Le parole del ministro dell'Economia sul rischio contagio dopo il fallimento di alcuni istituti negli Usa

“Il governo monitora, controlla ma devo dire che il sistema bancario italiano appare solido, i problemi stanno altrove”, afferma il ministro dell’Economia Giorgetti, a margine del giuramento degli allievi della Gdf, interpellato sulla crisi che attraversano le banche in Europa e negli Usa.

“Siamo pronti a intervenire in caso di contagio. L’infezione può dilagare ma nessun segnale di preoccupazione”, spiega Giorgetti. “Crescita modesta”: Confindustria stima il Pil 2023 a +0,4% “in netto rallentamento rispetto alla media 2022”. Bonomi: “Le politiche della Bce ci preoccupano. Non vorrei che per il contrasto all’inflazione si entrasse in recessione”.