La Croce Rossa seleziona operatori a Caltanissetta: requisiti e domanda

C'è tempo fino al 15 febbraio 2024 per candidarsi

CALTANISSETTA – La Croce Rossa seleziona operatori a Caltanissetta. È stato bandito un concorso per l’inserimento lavorativo di 36 operatori presso la sede di via Xiboli, 345. Si tratta di un’esperienza di servizio civile della durata di dodici mesi con un compenso mensile di 507,30 euro.

In cosa consiste il lavoro

L’impegno settimanale è di 25 ore, da espletarsi nelle varie attività della CRI nissena, in particolare quelle relative ai servizi di sanitari di assistenza sanitaria, emergenza, trasporti infermi ed invalidi, dialisi, attività sociali, mensa sociale, unità mobile di assistenza ai fragili, donazione del sangue e quant’altro necessario all’ente di accoglienza. Il periodo prestato come operatore volontario di servizio civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda, nelle forme previste dalla legge. L’operatore volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.

Al termine del servizio all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente. Verrà rilasciato inoltre un attestato o certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall’ente stesso, secondo le modalità previste da ciascun progetto. Le attestazioni rilasciata valgono come punteggio nei concorsi della pubblica amministrazione quale servizio prestato presso pubbliche amministrazioni. Coloro i quali hanno partecipato e terminato il servizio civile godono della riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici.

I requisiti

Possono partecipare tutti i giovani che hanno compiuto i 18 e non hanno superato i 28 anni di età (28 anni + 364 giorni alla data di presentazione della domanda), in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia.

Come presentare la domanda

Gli aspiranti operatori dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. Bisognerà cercare il progetto della città di Caltanissetta, codice: PTCSU0025823012491NMTX. Per presentare la domanda il candidato deve essere in possesso di SPID. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.