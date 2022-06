Crolla il solaio della piscina comunale: paura a Lampedusa

Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale

Crolla il solaio della piscina comunale mai ultimata, in contrada Imbriacola a Lampedusa. Nessuno è rimasto coinvolto o ferito. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento isolano.

L’intervento

Pompieri che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’intera struttura ed area che, di pomeriggio, è frequentata anche da ragazzini che vanno in quell’angolo di isola per giocare. In contrada Imbriacola anche gli agenti della polizia municipale e tutti i componenti dell’ufficio tecnico. Venuto a conoscenza del cedimento strutturale, anche il neo sindaco delle isole Pelagie Filippo Mannino si è immediatamente precipitato in contrada Imbriacola.