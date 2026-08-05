Crollo a Messina, sesto giorno di ricerche: ancora due i dispersi

Al via gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta della procura

MESSINA – A sei giorni dal crollo dell’edificio nel rione Pstunina a Messina proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca di due persone ancora disperse: il marito di Rosa Leone, Santino Magazzù, e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya. Sono stati ritrovati nei giorni scorsi i corpi dell’imprenditore Carmelo Leone e delle sorelle Rosa e Sara Leone.

Nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Messina oggi, alla caserma dei carabinieri di Tremestieri, sarà interrogato Pasquale D’Alì, uno dei tre indagati che è rimasto ferito nel crollo. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno.

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Gli indagati sono l’imprenditore Alessandro Panarello, titolare della società che aveva preso in affitto l’intero pianterreno per realizzare una macelleria, Pasquale D’Alì responsabile dell’impresa a cui erano stati affidati i lavori di ristrutturazione e l’ingegnere Pietro Leone che sarebbe stato chiamato a coordinare i lavori.

Sempre oggi sarà conferito l’incarico a tre consulenti tecnici nominati dalla Procura: l’ingegnere e professore Andrea Prota e agli ingegneri Antimo Fiorillo e Rodolfo Urbani. Sarà inoltre affidato l’incarico ai medici legali per eseguire le autopsie sui corpi delle vittime del crollo: alla professoressa Elvira Ventura e al dottore Gennaro Baldino.