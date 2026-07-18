Crollo del ponte Morandi, condanne pesanti

Il viadotto autostradale crollò nel 2018. Le vittime furono 43.

A quasi otto anni di distanza è arrivata la sentenza nel processo sul crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale di Genova che il 14 agosto del 2018, collassando su se stesso, provocò 43 vittime. L’ex ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi.

Leggi anche Operaio morto nel cantiere del ponte Morandi, è giallo Cinque anni fa il crollo del Ponte Morandi: “Emerga la verità”

Cinque anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Mit. Undici a Michele Donferri Mitelli, responsabile delle manutenzioni, cinque e sei mesi a Paolo Berti, numero due di Aspi, e Antonino Galatà, ex ad della controllata Spea.

Fra gli assolti l’ex provveditore alle opere pubbliche della Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, l’ingegnere Roberto Ferrazza, e Giovanni Proietti, dirigente del ministero dei trasporti, difeso dall’avvocato Giovanni Rizzuti del foro di Palermo.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA