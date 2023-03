“Cu nesci arrinesci”, il nuovo singolo del catanese Fabio Abate

Ribattezzato da Fiorello "Il cantattore", noto non solo per le sue colonne sonore.

CATANIA. E’ proprio vero, ormai ci siamo. Mancano davvero poche ore infatti all’uscita del nuovo ed attesissimo singolo del poetico e visionario cantautore catanese, classe ‘75, Fabio Abate.

Sarà fuori infatti dall’1 di aprile “Cu nesci arrinesci”, che anticipa l’uscita della sua nuova fatica discografica, prevista invece per il mese di giugno.

Fabio Abate si presenta al suo attento ed affezionato pubblico con un brano che partendo dai proverbi siciliani diventa elegante racconto e profonda riflessione sulla vita.

Si tratta non a caso di una raccolta dei più significativi e profetici modi di dire della nostra terra , adattati in questo caso a sonorità moderne electro-pop.

Con questo nuovo singolo Fabio Abate, che nell’edizione 2008/2009 ha ricevuto la prestigiosa candidatura ai David di Donatello da parte dell’Accademia del Cinema Italiano, nella categoria “Miglior canzone originale”, per avere scritto il testo e la musica del brano “Senza farsi male”, in quell’occasione interpretato da Carmen Consoli che l’ha scelto per inserirlo nella colonna sonora del film “L’uomo che ama” di Maria Sole Tognazzi, vuole qui raccontare le infinite sfaccettature dei proverbi, che sono la nostra Bibbia, come dichiara lo stesso cantautore.

Ribattezzato da Fiorello “Il cantattore”, noto non solo per le sue colonne sonore, per le quali è stato candidato oltre che ai David di Donatello anche ai Nastri d’argento, e per le svariate collaborazioni artistiche, Fabio Abate ama da sempre raccontare e raccontarsi, attraverso le sue canzoni, con la naturalezza che gli appartiene, dove ogni immagine riesce a fondersi con la musica come se la loro unione fosse già stata scritta prima.