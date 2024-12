Rosario Cunsolo (Libera Impresa): “No al pizzo di Natale”

L'intervento del presidente dell'associazione anti-racket

CATANIA – Un intervento sentito e accorato. Lanciato dal presidente dell’associazione anti-racket “Libera Impresa”, Rosario Cunsolo, a proposito delle richieste di denaro imposte dalla malavita. Ribadendo con forza il “no al pizzo”.

Ecco, di seguito, l’intervento.

“Manca poco alle feste di Natale. Il fine anno è un momento di convivialità, di unione, di calore, di allegria, ma spesso funestato dai soliti sciacalli che pretendono il classico contributo per i detenuti. La classica messa a posto di fine anno, una imposizione che grava sempre sulle spalle di chi lavora onestamente e cerca di portare avanti la propria famiglia con il lavoro.

“No al pizzo”

Lavoro che spesso gli viene defraudato da esponenti di stampo mafioso che cercano in tutti i modi di imporsi sul territorio. Pseudo mafiosi che con arroganza e sfregio, cercano di sopraffare i più “deboli”.

Dobbiamo finirla. Le imprese devono vivere senza nessuna imposizione, il pizzo deve essere bandito da tutti per liberarci da questi odiose pretese che danneggiano e opprimono il nostro tessuto economico”.

Il supporto delle Forze dell’ordine

“Libera Impresa invita tutti a unirsi contro queste malefatte, dobbiamo imparare a denunciare, solo così riusciamo a essere più forti, uniti e coesi senza paure, perché se creiamo le condizioni, lo Stato, le Forze dell’Ordine, sono presenti. Loro sono in grado di darci una mano per superare questi ostacoli, insomma uniti si vince.

Invitiamo i Sindaci delle nostre città a mostrarsi vicini a chi denuncia, ad essere più attenti, a creare le condizioni per evitare di cadere nelle trappole di chi si crede più forte. Dovete essere voi come amministratori locali a fare la differenza, a mantenere pulite e accoglienti le nostre città, a emanare regolamenti e norme per ripristinare la legalità e aiutare chi è caduto in queste logiche.

L’Associazione Antiracket Antiusura Libera Impresa sensibile e radicata nel territorio, è in prima linea in questa missione e ricorda che dal 1996 ad oggi, abbiamo contribuito a regolamentare il sistema con leggi che aiutano chi denuncia il “pizzo”, l’”usura” e tutti quei reati annessi che impediscono lo sviluppo economico. Uniamoci per vincere.