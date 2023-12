‘Cuori altrove’, il romanzo per le donne di Emi Di Fiore Ramistella

La storia di un amore tormentato

Il ‘dramma’ dell’amore è l’epicentro di ‘Cuori altrove’, l’ultimo libro di Emi Di Fiore Ramistella (Algra editore). Anche nel senso etimologico di ‘azione’. L’amore è ‘drammatico’ perché agisce, ti prende in un determinato punto del cammino e ti porta da un’altra parte, in una scenografia e una vita diverse. Questo a prescindere dalle caratteristiche e dalle qualità singole con cui, storia per storia, si manifesta.

Qui ci sono Sveva e Marco. Che si innamorano e quindi cambiano, nella complessità di una dimensione psichica che si annuncia, al tempo stesso, ‘tossica’, ma irrinunciabile. Come se pure il malessere consapevole di una relazione non fosse sufficiente per troncarla, nella dimensione onirica, intessuta di orizzonti sperati, dischiusa dall’innamoramento. Ed è vivo l’intreccio di parole con cui l’autrice si muove tra destino e scelta, per tratteggiare il profilo di una vicenda, insieme, senza tempo e contemporanea. La scrittura procede tersa e approfondita, con un’eco di mistero che aumenta il desiderio di sfogliare il romanzo, pagina per pagina.

“Sveva – racconta Di Fiore Ramistella – si muove in un canovaccio noto, tra la paura della separazione, il desiderio e il malessere. Questo si può definire un amore ‘tossico’ che, purtroppo, assume dei connotati di attualità secondo le cronache recenti che hanno le donne come involontarie protagoniste. La cosa importante, lo ripeto sempre, è acquisire la necessaria consapevolezza delle scelte e delle loro conseguenze. Questo libro è dedicato alle donne e alla battaglia per i nostri diritti”.