Cutelli, la dirigente: “Giornata del 9 giugno serena e organizzata”

Colella: “Episodi esterni non rappresentano il nostro liceo”

CATANIA – “La giornata del 9 giugno si è svolta in un clima di serenità, responsabilità e partecipazione consapevole”. Lo afferma la dirigente del Liceo classico statale “Mario Cutelli e Carmelo Salanitro”, Elisa Colella, intervenendo sulle polemiche relative agli episodi verificatisi nel centro cittadino.

All’interno dell’istituto, sottolinea la dirigente, studenti, docenti e personale scolastico hanno vissuto la conclusione dell’anno scolastico “come un autentico momento di gioia, senza che si registrassero episodi tali da compromettere la sicurezza delle persone o il regolare svolgimento delle attività”.

Colella evidenzia inoltre che la scuola aveva predisposto “misure organizzative, preventive e di vigilanza” per garantire un ordinato svolgimento dell’ultimo giorno di lezioni, con il coinvolgimento delle famiglie e il richiamo al rispetto delle regole.

In vista della giornata, la dirigenza aveva anche informato Prefettura, Questura e Amministrazione comunale, chiedendo particolare attenzione per le aree esterne all’istituto e segnalando possibili criticità nelle zone limitrofe.

La dirigente precisa inoltre che gli episodi registrati in Largo Rosolino Pilo “non possono essere ricondotti alla sola popolazione studentesca del Cutelli e Salanitro”, ma hanno coinvolto “studenti provenienti da diversi istituti cittadini”.

Per questo motivo, aggiunge, “continuare ad associare in maniera prevalente il nome del Cutelli e Salanitro a tali episodi rischia di restituire una rappresentazione parziale e non corrispondente alla realtà dei fatti”.

Colella ringrazia le forze dell’ordine per l’intervento e manifesta solidarietà agli operatori coinvolti negli atti vandalici, sottolineando al contempo che tra gli studenti identificati figurano giovani di diverse scuole della città.

Il liceo, conclude la dirigente, “continua a distinguersi per la qualità della proposta educativa e per l’impegno quotidiano nella crescita culturale e civile degli studenti”, invitando a una lettura dei fatti “equilibrata e rispettosa della verità”.