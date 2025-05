Da Capaci a via D’Amelio, domenica la mezza maratona della memoria

L'iniziativa per non dimenticare le stragi del '92

PALERMO – Domenica 1 giugno si correrà La “mezza maratona della memoria”, per ricordare Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. La manifestazione sportiva ha il patrocinio dell’Assemblea regionale siciliana e degli assessorati regionali al Turismo, alle Attività Produttive e ai Beni Culturali, oltre quello della città metropolitana di Palermo. La gara, promossa dall’Asd Polizia di Stato, con l’organizzazione generale di VM Agency Group, partirà domenica mattina alle ore 8 dal Giardino della Memoria di Isola delle Femmine e arriverà in via D’Amelio, a Palermo, per unire, simbolicamente, i luoghi delle due stragi del ’92.

Il percorso della gara si snoderà per i 21 chilometri che separano idealmente Capaci da via D’Amelio, attraversando luoghi che incarnano, nella memoria collettiva, un periodo che riporta alla mente l’impegno estremo dei due magistrati e delle forze dell’ordine che, insieme a loro, hanno dato la vita per combattere la mafia. Una gara va al di la dell’evento sportivo e che proprio per questo motivo è affiancata dalla manifestazione collaterale che prende il nome di “Cammino della Memoria”, passeggiata ludico sportiva che invece partirà alle 10 dalla Palazzina Cinese a Palermo per arrivare in via D’Amelio, dove si trova l’arrivo di entrambe le manifestazioni ed il ‘Villaggio della Memoria’, dicono gli organizzatori.

Alla conferenza stampa di presentazione nella sala Paolo Borsellino dell’assessorato regionale per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo, sono intervenuti anche l’assessore regionale per il Turismo, Elvira Amata e l’Assessore comunale allo sport, Alessandro Anello. Alla gara parteciperà, come atleta, anche l’assessore regionale Edy Tamajo, appassionato di corsa.