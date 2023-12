Da oggi sconto del 5% su tutti i prodotti nei punti vendita Coop in Sicilia.

Sino al 31 Dicembre Coop gruppo Radenza riconoscerà uno sconto del 5% su tutti i prodotti in vendita. L’iniziativa sarà cumulabile con tutte le offerte e promozioni già attive. Dalla tua parte ogni giorno, anche Natale è il claim che accompagna il progetto fortemente voluto dalla famiglia Radenza e dall’amministratore delegato, Danilo Radenza, in questo particolare periodo dell’anno in cui il costo per la spesa dedicata ai pranzi ed alle cene in casa, occupa un posto importante nel ménage familiare. Il valore economico dell’iniziativa si aggira attorno ai 3 milioni di euro che verranno in tal modo fatti risparmiare alle famiglie dei consumatori che ritirando la Coop Card hanno aderito all’Associazione siciliana consumatori Consapevoli.

“Quello che abbiamo trascorso è stato un anno davvero complicato per moltissime famiglie, afferma il Direttore generale di Coop Gruppo Radenza, Giuseppe Spadaro, e per questa ragione abbiamo strutturato una iniziativa per essere vicini ai nostri clienti. “Coop Dalla tua parte”, nasce per dare un contributo concreto al carrello della spesa, e lo facciamo nel periodo dell’anno dove condivisione e famiglia assumono un significato ancora più importante. Allora sarà un Natale speciale, continua Giuseppe Spadaro, che condivideremo con i nostri clienti. Un Natale come sempre ricco di iniziative e promozioni, ma soprattutto quest’anno con l’importante novità di un sconto ulteriore, su tutta la spesa, sarà senza vincoli e fino a capodanno, per essere dalla parte di chi sceglie COOP gruppo Radenza ogni giorno, anche a Natale”.