Da Palermo a Catania, l’evento di beneficenza della Croce Rossa

L'iniziativa ha coinvolto 100 volontari e 400 persone

Si è svolta ieri la prima edizione del “CRIstmas Fest”, evento solidale organizzato per le feste natalizie dal Comitato Regionale Sicilia della Croce Rossa Italiana, in favore di persone fragili. L’iniziativa è stata rivolta a circa 400 persone che si trovano in condizione di vulnerabilità socio-economica ma, anche, quelle persone che durante le festività vivono maggiormente la solitudine e l’emarginazione emotiva.

Due le piazze pilota per questa prima edizione, Palermo e Catania. Diversi i Comitati Cri limitrofi che hanno aderito all’iniziativa supportandola con personale, mezzi e logistica: Mazara del vallo, Trapani, Castelvetrano, Jonico-Etneo, Barcellona Pozzo di Gotto, Tirreno-Nebrodi, oltre naturalmente ai due Comitati di capoluogo che hanno ospitato gli eventi condotti e realizzati simultaneamente con lo stesso programma della giornata. Presenti anche i volontari degli Ispettorati di Palermo, Trapani e del Corpo delle Infermiere Volontarie e dal personale militare del Comando Provinciale del Corpo Militare Cri. Oltre 100 i volontari coinvolti.

Le location sono state allestite appositamente per l’occasione dai volontari, in collaborazione con altre realtà associazionistiche e parrocchie, tra queste: Sant’Agnese, Insieme per Danisinni, Il Genio di Palermo, Caritas Diocesana di Catania, Oratorio San Filippo Neri.

Un pranzo solidale, dunque, come in casa, ravvivato dai sorrisi dei Volontari, con accompagnamento musicale della Fanfara di CRI Sicilia a Catania, e la Banda Musicale del Corpo Militare CRI che si è alternata con un gruppo musicale composto dalle Crocerossine a Palermo. Tanti anche i piccoli premi e doni offerti alle decine di bimbi che hanno preso parte all’evento, animati dai ragazzi di Cri Giovani.

Non è mancato il classico karaoke che, fin dal primo mattino, ha coinvolti i tanti ospiti. Il tutto si è concluso a Palermo coni tradizionali balli di gruppo delle feste.

Principato: “Occasione di condivisione”

“Il Natale, più che un momento da festeggiare è un’occasione di condivisione – ha dichiarato il Presidente Regionale Cri Sicilia, Stefano Principato -. Questo periodo di festa, tanto atteso e gioioso, per alcune persone in situazione di fragilità può invece accrescerne la sofferenza. Si pensi a chi vive una situazione di solitudine patologica, privo di legami familiari o abbandonato dai propri cari. Da questa riflessione e dalla consapevolezza che accanto alla povertà economica dilaga una più subdola ed invisibile povertà affettiva, nasce l’idea di ricreare un’atmosfera familiare. Questo è lo spirito del ‘CRIstams Fest’, rivolto non solo ai senza fissa dimora, come nel caso degli ospiti di Catania, ma anche a tutti coloro che, soli, vogliano festeggiare con noi le feste. Per questo CRI Sicilia si apre ed accoglie sia famiglie che persone sole.Era inoltre nostro desiderio condividere l’organizzazione con altre realtà di volontariato per consolidare e potenziare la rete sociale in favore dei più fragili”.

Il parroco: “Un giorno di festa”

Fra’ Mauro, parroco di Danisinni, ha manifestato la gratitudine per il dono offerto a tutta la comunità locale: “Un giorno di festa caratterizzato dalla prossimità che ci rende familiari gli uni agli altri. Senza formalismi gli amici della Croce Rossa ci hanno donato una carezza del Cielo, quella che si esprime con i gesti del quotidiano e in particolare con l’accoglienza e lo spendersi con gioia per l’altro. Per la nostra Parrocchia questo volto della Croce Rossa è una scoperta, un caro regalo di Natale che rimarrà custodito nei nostri cuori”.