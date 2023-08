Da quasi 160 anni, la tradizione dell’amaro più antico di Calabria: Amaro Silano

2' DI LETTURA

La ricetta del più antico amaro di Calabria risale al 1864 ed è il risultato della sapiente miscelazione di passione e segreto.

Amaro Silano nasce da un infuso a lenta macerazione grazie a cui le selezionate erbe aromatiche del territorio della Sila conservano le proprietà digestive benefiche, che si traducono in un amaro dalle sfumature erbacee e dolciamare.

Amaro Silano è un prodotto autentico, come le terre impervie e poco conosciute nel cuore della Calabria; intenso, come le erbe aromatiche dei nostri boschi; temprato, come i tronchi secolari della Sila.

Rispecchia l’amaro simbolo dell’italianità ed è al tempo stesso espressione di un territorio, gradito ad un target di consumatori sempre più giovane e ampio.

La scelta delle erbe

Amaro Silano è sin dal 1864 una selezione per nulla casuale di erbe e radici che unisce, in un unico bouquet, botaniche del territorio a ricercate piante provenienti dal mondo: una di esse è l’Aloe Ferox, proveniente dal corno d’Africa, già da fine ‘800 era una botanica impiegata in pochissimi noti infusi italiani come alcuni fernet, e rendeva Amaro Silano apprezzato e disponibile solo tra le famiglie nobiliari del periodo.

Un tempo utilizzato come aperitivo tonico ricostituente, la ricetta ultracentenaria di Amaro Silano, porta con sé le caratteristiche medico-curative dei preziosi infusi monastici, solitamente preparati per curare i malanni dell’epoca, oltre che per allietare i momenti di convivio.

Ancora oggi è un’esperienza del tutto unica riconoscere all’interno del nostro amaro ingredienti come Genziana, Chiodi di garofano, Achillea millefoglie, Cardamomo, Iris, botaniche con doti toniche e terapeutiche.

È un amaro facile da bere data la sua morbidezza. Trasmette al naso e in bocca tutta la sensualità della Magna Grecia, adatto ad ogni palato e ad ogni occasione.

Da servire a temperatura da freezer o fresco da frigorifero per apprezzarne meglio i profumi. Ben impiegato anche in miscelazione.

L’azienda

Dalla fusione tra tradizione, esperienza ed innovazione… il sogno diventa storia.

Così la lungimirante visione imprenditoriale del Gruppo Regina, con una partecipazione di Orlando Marcelletti, nel 2005 ha saputo raccogliere il sapere ultracentenario della Bosco Liquori.

Nel 1864, a pochi anni dall’unità d’Italia, nasce il Liquorificio 1864, grazie alla passione e l’intuito del fondatore Raffaello, un curioso alchimista che, nel seminterrato di una drogheria, si dilettò a far macerare le erbe officinali raccolte ai piedi della Sila, sperimentando così ricette di liquori all’anice ed elisir alle erbe dal gusto unico ed esotico.

Nel 2005 la lungimirante visione imprenditoriale del Gruppo Regina, con una partecipazione di Orlando Marcelletti, ha reso possibile la fusione tra tradizione, esperienza ed innovazione…

Rilevando l’azienda e il sapere ultracentenario della Bosco Liquori.

Nel 2020 viene ribattezzato Liquorificio 1864 per confermare la storia e l’arte di sempre.