Dalla Sicilia a Sanremo, la favola del pizzaiolo di Favara

Carmelo Pistritto è stato confermato all'Arena del Gusto

SANREMO – Il pizzaiolo siciliano Carmelo Pistritto è uno dei responsabili dell’area hospitality del Festival di Sanremo. Il favarese è stato confermato all’Arena del Gusto e delizierà tutti gli ospiti di Casa Sanremo.

Pistritto è stato premiato come “Campione Mondiale di Pizza Bianca 2021” e ha ottenuto un terzo posto al format Tv “Il Boss delle pizze” che è andato in onda su Alice Tv. Il suo locale nel centro storico di Favara è uno dei più gettonati. Pistritto ed Enzo Piedimonte sono stati riconfermati responsabili dell’Arena del Gusto.

“Valorizziamo il territorio della Sicilia”

“Tornare a Casa Sanremo è sempre un grande piacere. Il patron Vincenzo Russolillo ci offre ancora una volta la possibilità di portare la nostra pizza in un contesto mediatico così grande e importante. Per me è un onore partecipare e contribuire alla valorizzazione del territorio della Sicilia attraverso i prodotti di questa magnifica terra”, afferma Pistritto.

E sulle pizze più amate, dice: “In tanti preferiscono le classiche e la Margherita rimane la regina, un cavallo di battaglia con il quale difficilmente si sbaglia. Altri preferiscono le pizze gourmet per cambiare e provare nuovi gusti o accostamenti insoliti. In passato le pizze a base di pesce erano impensabili, oggi, invece, hanno grande successo e sono tra le più richieste”.