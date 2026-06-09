 Da Suez soluzioni innovative per il monitoraggio delle reti fognarie
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MILANO (ITALPRESS) – Con 160 anni di esperienza nella gestione delle acque reflue e dei rifiuti, Suez porta anche in Italia un solido bagaglio di competenze, maturato in oltre 60 anni di presenza sul territorio. L’azienda vanta una significativa competenza nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento delle acque, nonchè nell’ottimizzazione delle reti acquedottistiche e fognarie. In questo contesto, continua a sviluppare soluzioni innovative per semplificare il monitoraggio delle reti e delle acque reflue, rispondendo alle emergenti esigenze operative e di gestione degli asset dei Gestori Idrici.

“Oggi le reti di collettamento devono essere adeguate alle normative vigenti e mantenute efficienti secondo elevati standard di qualità tecnica”, spiega all’Italpress Francesca Scarpa, Digital Project Engineer di Suez. “Questo è particolarmente importante considerando l’invecchiamento delle infrastrutture e lo stress crescente dovuto ai cambiamenti climatici. Una delle criticità principali riguarda la riduzione delle acque parassite, cioè le acque chiare che si infiltrano nella rete fognaria dal suolo o da corpi idrici. Queste infiltrazioni aumentano i costi di trattamento e riducono la capacità di deflusso, incrementando il rischio di inefficienze e allagamenti”.

Per individuare acque parassite e immissioni anomale, Suez ha sviluppato SewerBall, una tecnologia dedicata al monitoraggio delle reti fognarie e dei corpi idrici.

“Si tratta di un brevetto innovativo basato su una gamma di sensori avanzati per l’analisi qualitativa delle acque e la videoispezione delle condotte”, prosegue Scarpa. “I dispositivi sono sfere galleggianti che possono essere rilasciate direttamente nel flusso. Le versioni SewerBall Generic e Mini sono destinate all’analisi qualitativa: il modello più grande misura quattro parametri chimico-fisici (temperatura, pH, ossigeno disciolto e conducibilità), mentre la versione Mini rileva temperatura e conducibilità, con frequenze di campionamento fino a un secondo. Per le videoispezioni è disponibile SewerBall Camera, dotata di videocamera ad alta definizione a 360°”.

Un ulteriore elemento distintivo di SewerBall è l’integrazione con piattaforme cloud dedicate all’analisi dei dati e la reportistica, che consentono di individuare con precisione anomalie spesso non rilevate dai metodi tradizionali. Il sistema si distingue anche per la rapidità di ispezione, che può raggiungere i 5 km al giorno. Inoltre, non richiede l’interruzione del servizio nè l’accesso a spazi confinati: i sensori possono essere introdotti direttamente nel flusso dalla superficie stradale.

“I benefici per i gestori del servizio idrico sono concreti”, conclude Scarpa. “SewerBall semplifica le operazioni di monitoraggio, riduce i rischi operativi e permette di individuare tempestivamente anomalie qualitative e strutturali. Grazie alle piattaforme di analisi e reportistica, rappresenta anche un efficace supporto decisionale per ottimizzare gli investimenti e migliorare la gestione delle reti fognarie”.

– foto ufficio stampa Suez –

(ITALPRESS).

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