Lo sfogo del deputato regionale di Forza Italia

PALERMO – “Chi pensava che questa tornata non avrebbe comportato conseguenze, si sbagliava. Adesso è davvero crisi, ed il centrodestra dovrebbe finalmente fare autocritica. Perdere Messina, Marsala, Enna, Agrigento, Bronte per scelte personalistiche ed in assenza di regia politica, significa soltanto che manca un leader regionale di coalizione e che si continua a perdere tempo per debolezza e paura di scegliere”. Lo dice il deputato regionale di Forza Italia, Nicola D’Agostino.

D’Agostino: “Centrodestra paralizzato”

“Il rischio è che la gente ci punisca ancora più severamente alle prossime elezioni politiche, dopo tutti gli scandali regionali di questi mesi, ed i primi dati elettorali ne sono una neppure clamorosa conferma – aggiunge -. Sembriamo paralizzati dalla paura, ostaggio delle nicchie di potere che difendiamo avidamente, manchiamo di coraggio, onestà, visione. Servirebbero atti forti ed in controtendenza, sia del governo regionale che dei leader di partito”.