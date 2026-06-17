 Regione, finanziato l'efficientamento delle reti idriche dell'Agrigentino
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Dalla Regione i fondi per le reti idriche dell’Agrigentino

siccità caltanissetta
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Le opere finanziate
LAVORI PUBBLICI
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – La Regione Siciliana, su istanza dell’assemblea territoriale idrica di Agrigento guidata dal presidente Giovanni Cirillo, ha approvato il finanziamento di interventi per l’efficientamento delle reti idriche.

Le opere finanziate

Finanziato il completamento della rete di Sciacca per 7.920.000 euro, i lavori di ristrutturazione e automazione a Campobello di Licata per 750.262 euro (terzo stralcio) e 1.852.222 euro (quarto stralcio). Ammissibili, ma non ancora finanziati per carenza di risorse, la sostituzione di condotte a San Biagio Platani (8.587.606 euro), la costruzione e automazione della rete a Santo Stefano Quisquina (1.422.065 euro) e la manutenzione dell’acquedotto per i comuni di Alessandria della Rocca e Cianciana (2.671.031 euro). In elenco anche la riduzione perdite ad Alessandria della Rocca (3.532.938 euro), il completamento della rete nella frazione Giardina Gallotti ad Agrigento (4.710.664 euro) e la sostituzione della rete a Raffadali (2.763.446 euro).

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI