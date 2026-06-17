Le opere finanziate

AGRIGENTO – La Regione Siciliana, su istanza dell’assemblea territoriale idrica di Agrigento guidata dal presidente Giovanni Cirillo, ha approvato il finanziamento di interventi per l’efficientamento delle reti idriche.

Le opere finanziate

Finanziato il completamento della rete di Sciacca per 7.920.000 euro, i lavori di ristrutturazione e automazione a Campobello di Licata per 750.262 euro (terzo stralcio) e 1.852.222 euro (quarto stralcio). Ammissibili, ma non ancora finanziati per carenza di risorse, la sostituzione di condotte a San Biagio Platani (8.587.606 euro), la costruzione e automazione della rete a Santo Stefano Quisquina (1.422.065 euro) e la manutenzione dell’acquedotto per i comuni di Alessandria della Rocca e Cianciana (2.671.031 euro). In elenco anche la riduzione perdite ad Alessandria della Rocca (3.532.938 euro), il completamento della rete nella frazione Giardina Gallotti ad Agrigento (4.710.664 euro) e la sostituzione della rete a Raffadali (2.763.446 euro).