Danni all’auto del sindaco di Santo Stefano Quisquina

Nelle scorse settimane ha ricevuto insulti e minacce sui social

SANTO STEFANO QUISQUINA (AGRIGENTO) – Dopo insulti e minacce social qualcuno ha danneggiato l’auto del sindaco di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), Francesco Cacciatore.

Solidarietà all’amministratore dall’Anci Sicilia. “Quest’episodio conferma il clima di tensione a cui sono troppo spesso esposti i primi cittadini, in prima linea nella gestione del territorio. Confidiamo nell’operato dei carabinieri, affinché i responsabili di tali minacce e violenze vengano presto identificati”, dicono il presidente e il segretario generale di Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano.

L’associazione dei Comuni siciliani “condanna con forza questo vile raid punitivo, evidenziando come gli attacchi personali e i danneggiamenti ai danni di chi amministra la cosa pubblica rappresentino un’offesa non solo alla persona, ma all’intera comunità e alle istituzioni democratiche”