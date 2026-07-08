Danni del ciclone Harry, in arrivo altri ristori: liquidate 139 imprese

Via libera a quasi 2,3 milioni di euro

PALERMO – Prosegue l’erogazione dei ristori alle imprese siciliane danneggiate dal ciclone Harry. Nei prossimi giorni saranno liquidate altre 139 istanze, per un importo complessivo di quasi 2,3 milioni di euro.

Lo rende noto la Regione Siciliana, spiegando che Irfis FinSicilia, l’istituto finanziario incaricato della gestione dell’intervento, ha completato l’istruttoria delle pratiche presentate entro il termine del secondo avviso, scaduto il 22 giugno, ed è pronta a procedere con l’erogazione dei contributi.

Il secondo avviso era stato predisposto per consentire di presentare domanda anche alle imprese che non avevano partecipato al primo bando o che avevano dovuto integrare la documentazione richiesta.

Per garantire la copertura di tutte le richieste pervenute attraverso i due avvisi pubblicati dal dipartimento regionale delle Attività produttive, la giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, ha deliberato oggi un incremento del plafond finanziario di ulteriori 3,2 milioni di euro, utilizzando economie e nuovi stanziamenti. La dotazione complessiva raggiunge così 25,2 milioni di euro, sufficienti a soddisfare tutte le istanze presentate dalle imprese.

“Come avevamo detto all’indomani del ciclone, nessuno è stato lasciato solo. Abbiamo messo in campo le risorse necessarie per dare risposte a tutte le imprese danneggiate dalla furia delle onde e metterle in condizione di ripartire per la stagione balneare. L’Irfis ha fatto un ottimo lavoro e, in tempi record per gli standard della pubblica amministrazione, sta completando la liquidazione dei contributi. Andiamo avanti, al fianco delle aziende”, ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani.