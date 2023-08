Danza: quanto conta scegliere una buona scuola

3' DI LETTURA

Palermo è sempre stata la culla dell’arte. Questo la rende fulcro di diversi centri artistici, tra cui le scuole di danza.

I giovani palermitani hanno ottime opportunità di studiare una disciplina difficile ma affascinante come la danza.

Scuola di danza: gli elementi da tenere in considerazione

Scegliere una buona scuola di danza è una decisione cruciale che ha un impatto sull’esperienza e lo sviluppo di un ballerino. L’importanza di questa scelta risiede non solo nell’apprendimento delle tecniche, ma nell’influenza che una scuola di danza può avere sulla crescita artistica, fisica e emotiva.

Formazione tecnica: è importante studiare con insegnanti esperti, creando una base solida per la propria formazione.

una buona scuola di danza nutre la creatività e l'espressione artistica dei suoi allievi. Il giusto ambiente aiuta a sviluppare un senso unico di stile e interpretazione.

una buona scuola di danza nutre la creatività e l’espressione artistica dei suoi allievi. Il giusto ambiente aiuta a sviluppare un senso unico di stile e interpretazione. Performance: i momenti di spettacolo sono fondamentali nella vita di un artista. Una buona scuola di danza fornisce l’opportunità di esibirsi in performance e competizioni, sviluppando le capacità e regalando emozioni uniche. È importante che la scuola abbia una rete di contatti nel mondo della danza e possa organizzare workshop intensivi con ballerini e coreografi di livello, aprendo le porte a nuove ispirazioni.

La scelta di una buona scuola di danza non riguarda solo l’apprendimento delle tecniche, ma anche il plasmare l’identità come ballerino e come individuo. Le competenze acquisite e le esperienze lavorano insieme per offrire un percorso di crescita indimenticabile.

Les Danseurs: l’eccellenza della danza a Palermo

In una delle zone residenziali più rinomate di Palermo, presso v. Michele Reina 8, si trova Les Danseurs, gioiello della danza palermitana.

La scuola è sotto la direzione di Federica Riccobono, che porta con sé non solo una vasta conoscenza tecnica, ma anche un’intuizione artistica che ispira gli allievi a esplorare e sperimentare. La sua leadership empatica e il suo approccio attento fanno sì che gli allievi si sentano valorizzati e supportati in ogni fase del loro percorso.

Les Danseurs offre un ambiente stimolante e completo. Con tre ampie sale di danza, la scuola si estende su uno spazio di 330 mq, fornendo un ambiente spazioso e attrezzato. Le pavimentazioni appositamente progettate per la danza garantiscono un’esperienza sicura per gli allievi.

L’attenzione ai dettagli e alle comodità per chi studia a Les Danseurs è evidente anche negli spogliatoi ben arredati; gli spazi hall e desk accolgono le persone con calore, creando un ambiente accogliente.

I corsi

Gli allievi hanno dimostrato il loro valore in diverse competizioni ed esibizioni, portando a casa premi e riconoscimenti che testimoniano non solo il loro talento ma anche il duro lavoro svolto insieme agli insegnanti. Alcune delle competizioni a cui la scuola ha partecipato sono, ad esempio, il “PID-Premio Internazionale Città di Rieti” famoso in tutta Italia o l’Italian Dance Award di calibro internazionale.

Uno degli aspetti più interessanti è la collaborazione con coreografi di fama internazionale (Ermanno Sbezzo, Marco Laudani, Federica esposito, Davide Iacobone) che conducono corsi intensivi facenti parte di una didattica extra, arricchendo il bagaglio artistico degli allievi.

Tra i loro corsi si trovano quelli di predanza, classico, contemporaneo, moderno, hip hop, e pilates. Oltre alla didattica tradizionale, nei periodi estivi la scuola prevede un intensive program.

In un mondo in cui l’arte si fonde con l’istruzione, Les Danseurs si distingue come un faro di professionalità e passione. Oltre a fornire istruzioni tecniche impeccabili, la scuola crea un ambiente in cui gli studenti possono esprimere sé stessi, sfidare i loro limiti e crescere come artisti.

La scuola è contattabile all’email: riccobono.federica89@gmail.com o al numero 327 352 6271. Potrete visionare anche le pagine social Les Danseurs.