Dario Safina resta all’Ars, respinto il ricorso di Venuti

La decisione del Tribunale

1' DI LETTURA

TRAPANI – Il Tribunale civile di Palermo, in camera di consiglio, ha rigettato il ricorso di Domenico Venuti contro il deputato regionale Dario Safina, entrambi del Pd. Venuti, sindaco di Salemi, aveva chiesto di accertare l’ineleggibilità alla carica di deputato all’Ars del trapanese Dario Safina, eletto alle elezioni regionali del 25 settembre 2022 con 143 voti in più del suo avversario politico. Il ricorrente era stato il primo dei non eletti e aveva affidato il ricorso alle motivazioni che Safina, era stato assessore e poi consulente del sindaco di Trapani e presidente del Circolo del tennis di Trapani.

“Ero certo di avere dalla mia la ragione della legge e così è stato – dice Safina -. La decisione di oggi del Tribunale di Palermo è solo la conferma che il mio operato è sempre stato limpido e trasparente, nei pieno rispetto dei principi che da avvocato prima e da deputato regionale poi, mi sono impegnato a seguire e onorare”.