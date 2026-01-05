Esce fuori strada e perde la vita a 24 anni: “Studente serio e appassionato”

La vittima si divideva tra gli studi e l'attività di famiglia. Il cordoglio

David Simone, 24 anni, è morto all’alba del 4 gennaio, in provincia di Lecce, in seguito a un grave incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 120, nel tratto che collega Salice Salentino, comune in cui risiedeva, a Carmiano.

Il giovane era alla guida di una Bmw Serie 3 coupé quando, intorno alle 5 del mattino, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita fuori strada e si è ribaltata, terminando la corsa in una zona di campagna adiacente alla strada. L’impatto si è rivelato fatale. Per il 24enne non c’è stato nulla da fare.

Un 21enne che viaggiava con lui è rimasto ferito

Sul sedile passeggero viaggiava un ragazzo di 21 anni rimasto ferito nell’incidente. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e il mezzo coinvolto e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Chi era David Simone morto in un incidente

David Simone era conosciuto in paese anche per l’attività di famiglia. Insieme ai suoi parenti gestiva una gintoneria nel centro abitato. Parallelamente agli impegni lavorativi, era iscritto all’Università del Salento, dove frequentava il corso di Viticoltura ed enologia.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio anche in ambito accademico. La rettrice Maria Antonietta Aiello, a nome dell’intera comunità universitaria, ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia.

Le parole della rettrice di UniSalento

“Questo inizio d’anno, che tutti abbiamo salutato con il cuore carico di speranza, è stato funestato da tragedie cui mai avremmo voluto assistere – ha dichiarato – La notizia della morte di David Simone, l’ennesima giovane vita spezzata sull’asfalto, ci lascia sgomenti”.

“David era uno studente serio, appassionato, che si è sempre distinto per l’impegno e la dedizione dimostrati nel suo percorso di studi. Alla famiglia, agli amici che lo piangono oggi, giungano l’abbraccio e il cordoglio di tutto l’ateneo”, ha concluso la rettrice di UniSalento.

