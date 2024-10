Dc, Enzo Piso nominato coordinatore del dipartimento Salute e Sanità

Nel partito di Cuffaro

CATANIA – Il Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana, Pietro Lipera, ha ufficializzato la costituzione del Dipartimento provinciale Sanità e Salute della DC.

A presiederlo, con funzioni di coordinatore, sarà Enzo Piso, classe 1961, specialista in Ginecologa, Ostetricia e Medicina Generale nonché membro del Direttivo dell’Associazione Scientifico Culturale Artemisia, che conta oltre 200 iscritti nella provincia di Catania tra specialisti di varie branche della Medicina.

“Il mio principale interesse – ha dichiarato Piso – è quello di collegare i vari settori della sanità, ovvero avviare una reale collaborazione tra le varie componenti del sistema sanitario, pubblico e privato. Ringrazio quindi tutti i medici, i dirigenti e le personalità del mondo sanitario che hanno deciso di spendersi per la Dc mettendo la loro esperienza professionale al servizio del partito e delle istituzioni che siamo chiamati a rappresentare e governare”.

Il Dipartimento “Sanità e Salute” sarà altresì composto dai signori, tutti professionisti nell’ambito sanitario, pubblico e privato: Gaetano Angemi, Salvatore Gibiino, Amico Francesco, Carmelo Poli, Antonio Pavone, Angelo Murabito, Benedetto Anfuso, Alfio Galvagno e Norma Nicosia.

Piero Lipera, segretario provinciale DC: “Come noto, oltre la metà delle risorse pubbliche regionali sono destinate alla spesa sanitaria, per cui per una corretta azione politica è fondamentale e prezioso possedere in seno alla nostra organizzazione partitica un organismo funzionale all’attività di governo che, solo grazie alla propria competenza professionale, maturata nelle corsie e negli ambulatori, sappia al meglio suggerire e consigliare, il migliore indirizzo politico”.