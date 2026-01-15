Dc, Samorì fa pace con la Sicilia: “Ora una gestione collegiale”

Il segretario facente funzioni del partito nell'Isola

PALERMO – “Ho passato l’intera giornata di ieri in Sicilia incontrando tantissimi dirigenti del partito. Sono rimasto molto soddisfatto di aver trovato un partito presente in ogni provincia con dirigenti molto motivati e pronti a riprendere l’iniziativa politica dopo l’evidente momento di confusione e scoramento”. Lo dice il segretario facente funzioni della Dc Gianpiero Samorì che, come anticipato da Livesicilia, è stato nell’Isola per ricucire i rapporti con gli esponenti del partito siciliani.

“La volontà di tutti e per primo la mia è che si realizzi rapidamente una ritrovata armonia tra i vertici nazionali e regionali per la costruzione di un grande partito che veda nella Sicilia il principale punto di forza ma al contempo si radichi in modo significativo su tutti gli altri territori in ogni regione – ha continuato Samorì -. A riguardo è stato ipotizzato un percorso finalizzato ad una gestione collegiale che consenta a tutti una ampia partecipazione e il superamento di alcuni momenti di tensione che inevitabilmente si sono prodotti”.

“Sul piano nazionale – annuncia Samorì – anticipo la imminente prossima apertura della sede mentre sul piano regionale auspico che rapidamente e non appena formalizzato il nuovo corso di nuovi vertici del partito si pervenga ad una decisione sul ritorno all’interno della giunta regionale del nostro partito non potendo permanere ancora a lungo una situazione di stallo considerando la correttezza dei compartimenti tenuta dai nostri consiglieri regionali tanto in sede di approvazione del bilancio che di voto di fiducia. Ritengo importante sottolineare che con il dottor Cirillo è in atto un approfondimento tecnico dei punti che hanno generato discussione con l’auspicio da tutti condiviso che sia possibile un positivo chiarimento”.