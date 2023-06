Ok al ddl Consorzi di bonifica, Confagricoltura: “Traguardo epocale”

I sindacati: "Vigileremo sull'iter della riforma"

1' DI LETTURA

“Un traguardo epocale””. Così il presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona, commenta l’approvazione da parte della giunta regionale del disegno di legge sui Consorzi di bonifica.

“Il risultato raggiunto è il frutto di un intenso lavoro, condotto grazie all’impegno del presidente della Regione Renato Schifani, dell’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, nonché dell’ufficio di gabinetto e del dipartimento regionale Agricoltura, guidato da Dario Cartabellotta”, dice Ragona.

“Confagricoltura Sicilia ha dato il suo contributo alla riforma, collaborando attivamente con le Istituzioni regionali e vigilerà per garantire il pieno successo e l’effettiva implementazione della riforma. Il nuovo quadro normativo permetterà di risolvere le criticità croniche che si sono accumulate nel corso degli anni e che, a partire dalla legge regionale del 1995, sono state oggetto di tentativi di riforma mai pienamente attuati. In tempi sempre più caratterizzati da cambiamenti climatici e da siccità un uso razionale, funzionale e senza sprechi dell’acqua diventa una sfida di primaria importanza per la sostenibilità e il futuro dell’agricoltura siciliana”.

I sindacati: “Vigileremo sull’iter della riforma consorzi bonifica”

“Prendiamo atto che c’è da parte dell’assessore Luca Sammartino l’impegno a portare aventi le riforme, vigileremo affinché questo si traduca in risultati concreti. E’ importante dal nostro punto di vista il fatto che nella riforma varata dalla giunta si preveda il transito ai nuovi consorzi di tutto il personale precedentemente impegnato e senza soluzione di continuità”. Così Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil commentano l’approvazione da parte della giunta regionale della riforma dei consorzi di bonifica.

“Chiediamo adesso che il varo del provvedimento sia accompagnato da un accordo sindacale per il superamento del precariato, l’attivazione di percorsi di riqualificazione del personale, l’assunzione delle figure professionali mancanti”, concludono i sindacati.