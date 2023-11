Decathlon assume venditori in Sicilia: requisiti e domanda

Il compenso varia tra 765 e 920 euro lordi al mese

PALERMO – Decathlon assume venditori in Sicilia. L’azienda cerca sales assistant per le sedi di Milazzo (in provincia di Messina), Trapani e Melilli (in provincia di Siracusa). Il compenso varia tra 765 e 920 euro lordi al mese e il tipo di lavoro è part-time.

Decathlon assume, in cosa consiste il lavoro

Il sales assistant lavora insieme al team e avrà la responsabilità di:

accogliere ed accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto che sia esso fisico o digitale.

ed il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto che sia esso fisico o digitale. rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock.

il commercio garantendo la disponibilità dello stock. prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del tuo negozio.

decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del tuo negozio. Mettere la passione sportiva al servizio di clienti, club e scuole del tuo territorio.

del tuo territorio. Sviluppare nell’attività la strategia 4 R (riduco, riuso, riciclo, riparo).

I requisiti

L’azienda cerca un appassionato/a – praticante di sport, con la passione per il commercio, curioso/a e in grado di prendere l’iniziativa. Una persona che si distingua per esigenza e senso del servizio, interessato/a a vivere un’esperienza nella vendita di articoli e servizi sportivi. Non è richiesta esperienza e nessuna formazione.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi sul sito di Decathlon, nella sezione “Lavora con noi”, e ricercare gli annunci in Sicilia.

