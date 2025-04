L'incaricato dell'ambasciata e la Console incontrano l'Ad della Sac

CATANIA – L’Incaricato d’affari dell’ambasciata Usa in Italia Shawn Crowley e la Console Generale Tracy Roberts-Pounds hanno incontrato nell’aeroporto internazionale di Catania l’amministratore delegato della Sac Nico Torrisi. L’incontro con la delegazione Usa è legato all’attivazione della nuova tratta Catania-New York in programma dal 23 maggio operata da Delta Airlines.