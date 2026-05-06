 Delitto di Garlasco, spuntano le intercettazioni di Sempio
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Il delitto di Garlasco, le intercettazioni di Sempio: le accuse e la difesa

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L'OMICIDIO DI CHIARA POGGI
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MILANO- Le intercettazioni che i pm di Pavia hanno fatto ascoltare al fratello di Chiara Poggi, Marco, riguardano alcune frasi che Andrea Sempio ha pronunciato da solo, in auto, in cui avrebbe fatto riferimento alla vittima del delitto di Garlasco e alla vicenda per cui è indagato. Così riferisce l’Ansa.

Le intercettazioni

Nelle intercettazioni Andrea Sempio – parlando da solo – avrebbe detto di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e lei avrebbe detto: “Non ci voglio parlare con te” e ha attaccato il telefono. Lo rende noto il Tg1 sui suoi canali social. 

Sempio si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come avevano annunciato ieri i legali, in attesa che sia depositata tutta la documentazione a suo carico e quindi possa difendersi da accuse che Sempio respinge riguardo quel delitto che ha già un condannato in via definitiva: Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, che sta finendo di espiare i 16 anni confermati in Cassazione.

Il legale: “Saprà spiegare”

“Dico fin da subito che il mio cliente ritiene di essere in grado di spiegare quelle captazioni e non solo, ovviamente, una volta che le avesse ascoltate e contestualizzate e una volta fatto appello alla propria memoria”.

Così il legale di Andrea Sempio, l’avvocato Liborio Cataliotti, commenta alla trasmissione ‘Dentro la Notizia’, su Canale5, l’intercettazione secondo cui il suo cliente, parlando da solo, dice di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e di essere stato respinto.

“Non lo so quante siano” queste intercettazioni “la narrazione, cioè il resoconto delle indagini è stato piuttosto lungo”, aggiunge il legale di Sempio.

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