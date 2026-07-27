 Asp Agrigento, Delle Donne nominato commissario
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Delle Donne nominato commissario straordinario dell’Asp di Agrigento

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Gli auguri della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere
SANITÀ
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1 min di lettura

AGRIGENTO – La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) esprime le proprie congratulazioni ad Alessandro Delle Donne per la nomina a commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

“Ad Alessandro Delle Donne rivolgo, a nome di Fiaso e personalmente, i migliori auguri per questo nuovo importante incarico“, dichiara il presidente Giuseppe Quintavalle.

“La sua lunga esperienza e la conoscenza del sistema sanitario – aggiunge – saranno preziose per accompagnare l’Asp di Agrigento in una fase importante e rafforzarne la capacità di risposta ai bisogni del territorio”.

Avvocato e dirigente pubblico, Delle Donne è attualmente commissario dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari. In precedenza ha guidato l’ASL BT e coordinato la Rete oncologica pugliese e l’Alleanza Mediterranea Oncologia in Rete.

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