Delle Donne nominato commissario straordinario dell’Asp di Agrigento

Gli auguri della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere

AGRIGENTO – La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) esprime le proprie congratulazioni ad Alessandro Delle Donne per la nomina a commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

“Ad Alessandro Delle Donne rivolgo, a nome di Fiaso e personalmente, i migliori auguri per questo nuovo importante incarico“, dichiara il presidente Giuseppe Quintavalle.

“La sua lunga esperienza e la conoscenza del sistema sanitario – aggiunge – saranno preziose per accompagnare l’Asp di Agrigento in una fase importante e rafforzarne la capacità di risposta ai bisogni del territorio”.

Avvocato e dirigente pubblico, Delle Donne è attualmente commissario dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari. In precedenza ha guidato l’ASL BT e coordinato la Rete oncologica pugliese e l’Alleanza Mediterranea Oncologia in Rete.