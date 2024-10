Dengue, la segnalazione di 141 contagi: dove sono i focolai

I dati dell'istituto superiore di sanità

ROMA – Dengue, dove sono i focolai in Italia? Segnalati 141 contagi sintomatici. Ecco i particolari

Dengue, i casi in Italia

Sono 667 i casi confermati di Dengue dal 1 gennaio al 29 ottobre 2024 e segnalati al sistema di sorveglianza nazionale. Di questi, 460 sono associati a viaggi all’estero e 207 sono casi autoctoni. L’età mediana dei casi segnalati è di 45 anni e il 50% è di sesso maschile. Non è stato registrato nessun decesso.

Dove sono i focolai?

Inoltre, al 29 ottobre 2024, sono stati identificati diversi eventi di trasmissione locale del virus Dengue (DENV) in Italia, ma non si registrano nuovi casi di infezione nell’uomo da almeno diciassette giorni. Il focolaio di dimensioni maggiori, con 141 casi confermati tutti sintomatici è localizzato in un Comune nella Regione Marche.

Il focolaio non è ancora dichiarato chiuso ed è possibile la presenza di ulteriori casi limitati nelle prossime settimane. Casi sporadici e focolai più limitati di infezione autoctona da DENV sono stati segnalati in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo.

Leggi anche: Dengue, cos’è e come si trasmette