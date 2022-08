Denunciato il ragazzo che ha pestato il controllore Amat

La vittima aveva chiesto all'aggressore di indossare la mascherina

PALERMO – La polizia ha denunciato il giovane che ieri ha aggredito il controllore dell’Amat che poco prima l’aveva fatto scendere dal bus perché non indossava la mascherina. Ai poliziotti, subito intervenuti, la vittima e alcuni colleghi hanno descritto l’aggressore, individuato poco dopo in via Dante, a breve distanza dal luogo dell’aggressione. Riconosciuto dal controllore, è stato denunciato per lesioni aggravate a incaricato di pubblico servizio.