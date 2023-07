Detenuto evade dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, caccia all’uomo

Si tratta di un uomo pericoloso

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Rocambolesca evasione dal carcere Madia di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Un detenuto italiano di 34 anni ha scavalcato il muro del campetto di calcio presente all’interno della struttura, sfuggendo al controllo delle guardie carcerarie e calandosi giù con un lenzuolo. I dettagli dell’evasione non sono ancora completamente chiari, e le indagini sul caso sono in corso per determinare se vi siano stati eventuali complici o falle nel sistema di sicurezza del carcere.

Appena ricevuta la segnalazione sul detenuto evaso, la Penitenziaria e le altre forze dell’ordine hanno rapidamente istituito un cordone di sicurezza nei dintorni dell’area circostante il carcere. Numerose pattuglie stanno perlustrando la zona nel tentativo di rintracciare e catturare il fuggitivo.

Il punto dal quale è fuggito il detenuto

Il detenuto in fuga, il cui nome e reati commessi non sono stati ancora divulgati, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica: per questo le autorità stanno prendendo la situazione con la massima serietà.