Deve fare un esame entro 10 giorni, per l’Asp di Ragusa potrà farlo tra 11 mesi

A denunciare il caso è Rosario Gugliotta, presidente della Rete civica articolo 32

RAGUSA – Dopo tre prelievi, il referto rivela al paziente, che si era rivolto al servizio pubblico di prevenzione per il tumore al colon retto, la presenza di sangue occulto per cui il medico curante firma subito la richiesta per una colonscopia da effettuare entro dieci giorni.

Ma al cup dell’Asp di Ragusa il paziente scopre che potrà sottoporsi all’esame tra 11 mesi. A denunciare il caso è Rosario Gugliotta, presidente della Rete civica articolo 32 di Ragusa.

“A questo punto è lecito chiedersi a cosa servono le sbandierate, e ben retribuite, campagne di prevenzione se gli utenti a rischio vengono abbandonati a se stessi”, dice Gugliotta.

Il referto e la prenotazione

Il paziente aveva ottenuto il referto il 17 marzo scorso e il giorno successivo, con la richiesta del medico curante, si era recato al cup dell’Asp per la prenotazione della colonscopia, esame fissato al 12 febbraio del 2027.

“Abbiamo più volte denunciato che il ritardo negli accertamenti strumentali compromette i percorsi di prevenzione e cura – aggiunge la Rete civica – Ma i vertici aziendali sono concentrati in tutt’altre faccende e non sempre trasparenti”.