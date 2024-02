Deve scontare 2 anni e 8 mesi per spaccio: arrestato un 35enne

Lo hanno fermato in via Poulet

CATANIA – Un 35enne che deve scontare una pena definitiva di 2 anni e 8 mesi per spaccio di stupefacenti è stato arrestato dalla polizia la notte scorsa a Catania. L’uomo è stato fermato per un controllo in via Poulet dall’equipaggio di una volante mentre era alla guida di un fuoristrada.

Dopo aver informato di turno, gli agenti hanno accompagnato l’uomo nel carcere di piazza Lanza con il supporto di altre volanti. L’intervento si è reso necessario perché durante il controllo parecchi residenti della zona avevano circondato gli agenti.