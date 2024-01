“Di cosa è fatta la speranza”, un libro sulla storia di Cicely Saunders

L'autore è Emmanuel Exitu e l'opera è edita da Bompiani

PALERMO – Sarà presentato a villa Magnisi a Palermo, il 16 gennaio alle ore 18.00, il libro di Emmanuel Exitu “Di cosa è fatta la Speranza”, edito da Bompiani, che ripercorre la storia di Cicely Saunders.

Saunders è stata una donna dalla caparbietà visionaria che ha inventato le cure palliative e innovato la terapia del dolore con ricerche e procedure rivoluzionarie, tuttora considerate dall’Oms il gold standard nel migliorare la qualità della vita dei malati “affrontando ogni dimensione del dolore: fisica, psicologica, sociale, spirituale”.

“Di cosa è fatta la speranza” è certo la storia di un genio femminile della medicina, il racconto dell’incapacità di rassegnarsi e della capacità di trovare speranza anche dove si pensava non ci fosse. Ma è soprattutto una storia d’amore, la storia di un abbraccio alla persona che sa mostrare la speranza a tutti gli uomini e le donne, credenti e non, raccontata in modo capace di parlare a tutti, dal profondo della nostra esperienza, costruendo ponti sul “comune terreno della nostra vulnerabile umanità”.

Emmanuel Exitu ha lavorato come autore televisivo e come drammaturgo per il Teatro di Documenti. Dal suo romanzo La stella dei Re ha tratto la sceneggiatura per l’omonimo film Rai. Il suo Greater – sconfiggere l’Aids, girato negli slum di Kampala, in Uganda, è stato scelto da Spike Lee come miglior documentario del Babelgum Contesta Cannes 2008. Responsabile dei contenuti di WIP Italia, The Digital Design Company, sta sviluppando progetti e podcast dedicati al sociale e alla costruzione del bene comune.