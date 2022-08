Di Mauro: “Serve una riflessione del centrodestra”

L'appello dell'autonomista.

PALERMO – “Occorre una riflessione comune nel centro-destra siciliano per discutere di candidature a Presidente e per inserire nel programma nazionale punti qualificanti per la Sicilia. I rumors danno per certe le dimissioni del Presidente Musumeci fissate per domani. Non serve ricordare che i partiti consultati sul tema si erano tutti espressi perché la legislatura arrivasse alla scadenza naturale. Oggi più che mai bisogna riprendere in sede politica un dialogo da troppo tempo interrotto e ritrovare l’armonia indispensabile per affrontare elezioni complicate e difficili. Il candidato Presidente, Russo, Minardo o Pagano, Prestigiacomo o Stancanelli o altro dovrà dimostrare umiltà e capacità di collaborazione”. Lo afferma l’on.Roberto Di Mauro, vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.