Di Paola (M5s): “Buona campagna elettorale a imputato Schifani”

Parla il referente dei Cinquestelle in Sicilia

1' DI LETTURA

PALERMO – “Complimenti a tutto il centrodestra per la scelta del senatore Renato Schifani come candidato alla Presidenza della Regione siciliana. Pare che la scelta l’abbia fatta FdI da una rosa di nomi proposta da Silvio Berlusconi. Se così fosse, auguriamo al senatore Schifani buona campagna elettorale, impegnato anche, come risulterebbe, nel processo al cosiddetto “sistema Montante” dove sembrerebbe imputato per rilevazione di segreto d’ufficio”. Così all’ANSA il referente del M5s in Sicilia, Nuccio Di Paola.