Di Paola: “Primarie? Meglio fare sintesi tra i partiti”

Il coordinatore dei pentastellati: "I siciliani ci chiedono compattezza per governare la Regione"

PALERMO – “Le primarie sono uno strumento ma sono convinto che prima la politica possa trovare benissimo una sintesi”. Lo ha detto il coordinatore del M5S Sicilia, Nuccio Di Paola, a Palermo, arrivando al vertice del campo progressista che si terrà nella sede del Centro Pio La Torre.

Sul tavolo della coalizione ci sarà la scelta del candidato governatore e della possibilità di utilizzo dello strumento delle primarie.

“Nel 2022 purtroppo le primarie ci hanno diviso, oggi i siciliani ci chiedono compattezza e unione per governare la Regione – ha aggiunto -. Se non si riuscisse a trovare la sintesi per la scelta del candidato presidente e della squadra dubito che riusciremmo a metterci d’accordo per realizzare le riforme che servono alla Sicilia. Una coalizione che si mette d’accordo sul nome e sulla squadra – ha concluso Di Paola – parte con il piede giusto”.