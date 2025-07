Diagnostica e medicina personalizzata, a Catania sorge l’Aida

Alla guida, un team multidisciplinare di docenti, ricercatori e imprenditori

CATANIA – Si chiama A.I.D.A. – Advanced and Innovative Diagnostic Academy ed è molto più di una nuova realtà imprenditoriale: è una promessa concreta di trasformazione nel panorama della diagnostica molecolare avanzata e della medicina personalizzata in Sicilia.

Spin-off dell’Università di Catania, con il contributo di docenti della Kore di Enna, A.I.D.A. nasce per colmare il divario ancora troppo ampio tra ricerca scientifica e applicazione clinica quotidiana.

Il team multidisciplinare alla guida

Alla guida, un team multidisciplinare di docenti, ricercatori e imprenditori visionari.

La professoressa Stefania Stefani, Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica (BIOMETEC – Unict), vicepresidente della spin-off e coordinatrice scientifica per le attività di microbiologia molecolare e resistenza agli antibiotici. Il professoreNicolò Musso, docente dell’Università Kore di Enna, ricercatore in Biochimica e Presidente della spin-off, con una lunga esperienza nello studio dei processi infiammatori legati al cancro e alle infezioni.

La professoressa Dafne Bongiorno, Ricercatrice in Microbiologia Clinica (BIOMETEC – Unict), referente della spin-off, impegnata nello sviluppo di nuove metodologie diagnostiche molecolari. Salvatore Petralia, Professore Associato di Chimica Generale e Inorganica (DSFS – Unict), responsabile per le tecnologie sensoristiche e i materiali nanostrutturati. Il dottore Paolo Giuseppe Bonacci, dottorando in Biomedicina Molecolare (BIOMETEC – Unict), segretario della spin-off e ricercatore nel campo delle biotecnologie applicate alla diagnostica avanzata.

Le figure imprenditoriali tra i soci

Tra i soci anche note figure imprenditoriali del settore, come il dottore Paolo Pennisi, direttore sanitario del CDI – Laboratori Pennisi e socio-dirigente del laboratorio Lifegene di Messina, e Franco Musso direttore di XLogic azienda leader nel supporto, consulenza e gestione alle imprese.

Con sede operativa all’interno del Centro Servizi BRIT dell’Università di Catania – un vero hub dell’innovazione biotecnologica – A.I.D.A. punta allo sviluppo di kit diagnostici avanzati, dispositivi miniaturizzati e piattaforme NGS (Next Generation Sequencing) per la diagnosi genetica e oncologica. L’obiettivo è chiaro: offrire risposte rapide e su misura ai bisogni complessi della medicina moderna.

La vera forza del progetto risiede nel suo approccio integrato, che coinvolge università, laboratori clinici e imprese del territorio. Non a caso, tra i partner strategici figurano realtà consolidate come Xlogic, Lifegene e il CDI – Laboratori Pennisi, a testimonianza di una volontà comune: portare l’innovazione fuori dai laboratori universitari, dentro la vita reale dei pazienti.

In un momento storico in cui l’innovazione biomedica è una necessità e non un lusso, A.I.D.A. rappresenta un modello virtuoso di ecosistema territoriale della ricerca, capace di generare impatto reale sulla salute pubblica e sull’economia locale. Un segnale forte che, dal cuore della Sicilia, guarda al futuro della medicina con determinazione e concretezza.