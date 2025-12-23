In tutto sono cinque le denunce, partite dai timori dei genitori

MANTOVA – Avrebbero intrattenuto via web dialoghi a sfondo sessuale con una tredicenne, condividendo foto e video sessualmente espliciti. Cinque uomini, residenti a Vercelli, Bologna, Bari e due in Sicilia, sono stati denunciati dalla polizia. Le accuse sono produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori.

Le loro abitazioni sono state perquisite ed è stato sequestrato materiale ritenuto interessante dagli inquirenti. L’indagine, condotta dalla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Mantova, è partita dalla denuncia dei genitori della tredicenne. Erano preoccupati per il comportamento della figlia, che trascorreva molto tempo chiusa nella sua stanza a consultare lo smartphone.

L’attività degli specialisti della Polizia postale ha fatto emergere l’esistenza di diverse conversazioni su piattaforme di messaggistica istantanea con adulti. E numerose immagini e video intimi della minorenne.