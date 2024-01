Information Technology, formazione gratuita per i giovani disoccupati

PALERMO – Formarsi gratuitamente nei profili richiesti dall’Information Technology sarà possibile a Palermo per i giovani disoccupati in possesso di diploma. Si tratta del progetto ‘Digichamps’, presentato dalla Camera di commercio Palermo-Enna e realizzato in collaborazione con Unioncamere, South Working, Cisco, Aica e Epicode.

I corsi garantiranno le competenze richieste da profili come il cibersecurity specialist, il data analyst, il full stark developer, l’It specialist e il web front and developer. Il progetto offrirà corsi formativi online in IT dalla durata di un mese, che combinano teoria e pratica, con project work, in collaborazione con le aziende ed è promosso sul territorio dal Punto Impresa digitale della Camera di Commercio di Palermo-Enna.

“Un giovane su 5 non lavora e non lo cerca, non studia e non si forma restando a casa in attesa non si sa di cosa – dice Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo-Enna – ed una percentuale significativa di questi giovani “Neet” manca di competenze digitali fondamentali in un’epoca in cui il digitale permea ogni aspetto della vita lavorativa. Le competenze legate al mondo digitale sono quelle più richieste nell’ambito delle professioni soprattutto con riferimento al percorso di crescita e sviluppo per i giovani che si trovano oggi in questa fase di stallo”.

“Il nostro sistema economico – aggiunge Barcellona – necessita di talenti digitali qualificati e progetti camerali come “Digichamps” sono la nostra risposta a questa sfida dove si punta a trasformare il potenziale inattivo in una forza lavoro digitale, dinamica e innovativa, per questo rappresenta un ponte tra talento e industria, un’opportunità per i giovani disoccupati di trasformare la loro passione in un mestiere molto attraente e richieste e quindi in una carriera promettente. Attraverso questo progetto realizziamo finalmente un sistema di collegamento territoriale, offrendo ai giovani una formazione gratuita per diventare esperti IT”.

“Siamo la casa delle imprese e dobbiamo fornire i migliori servizi – afferma Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo-Enna – organizzando anche il meglio per il cosiddetto ‘match’ tra domanda ed offerta di lavoro. Oggi i numeri ci dicono che c’è tanta domanda ma l’offerta non è abbastanza qualificata soprattutto nel digitale. Tramite Il Punto Impresa Digitale ci impegniamo attivamente a facilitare l’orientamento al lavoro dei giovani diplomati e disoccupati, al fine di promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro. Grazie al Pid abbiamo creato collaborazioni internazionali con Google, Microsoft, Ebay e Westwing Italia”, conclude.