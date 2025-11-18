Il pediatra, dopo la visita, aveva consigliato una cura da seguire

BELLUNO – Hanno accompagnato la figlia di due anni in ospedale a Feltre, in provincia di Belluno, preoccupati per alcuni strani sintomi respiratori.

Il pediatra di turno, dopo la visita e gli approfondimenti, ha rimandato la famiglia a casa, rassicurando i genitori sulle condizioni di salute della piccola. La piccola, però, è morta poche ore dopo per un improvviso riacutizzarsi dell’affanno.

Non è chiaro cosa abbia portato a decesso e saranno le indagini a chiarire tutto.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, la piccola da qualche giorno presentava problemi a livello respiratorio con naso che cola, tosse e respiro un po’ affannato. I genitori hanno pensato che fosse riconducibile a un malessere stagionale, ma la situazione si è aggravata, per questo si sono recati al Pronto Soccorso del Santa Maria del Prato di Feltre per un controllo.

Una volta arrivati in ospedale, la famiglia ha affidato la bambina alle cure degli specialisti. La piccola è stata sottoposta a tutti gli esami. Secondo i sanitari, la bimba non presentava criticità importanti e il pediatra l’ha rimandata a casa con una terapia da seguire.

Nonostante questo, però, la piccola è andata in affanno, accusando un malore. I genitori hanno allertato il 118 con la corsa dell’ambulanza in ospedale a Feltre. Nonostante il tentativo di salvare la vita alla bambina, per lei non vi è stato nulla da fare.

