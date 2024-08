Presidente e direttore generale lasciano la società

PALERMO – Giovanni Giammarva e Mario Parlavecchio lasciano la guida dell’Ast. Il presidente del Consiglio d’amministrazione e il direttore generale dell’Azienda siciliana trasporti hanno presentato le dimissioni dai rispettivi incarichi.

L’incarico in Ast

Si chiude, quindi, la loro esperienza alla guida della società partecipata della Regione dopo un primo rinnovo di incarico nel mese di aprile. Un addio senza polemiche, secondo quanto si apprende. Giammarva e Parlavecchio, infatti, ritengono di avere concluso il loro lavoro, svolto a titolo gratuito, in Ast. L’esperienza del commercialista palermitano era iniziata nell’aprile 2023 con la nomina da parte dell’assemblea dei soci.

Il Piano industriale di Ast

Nei mesi scorsi la governance dell’azienda ha presentato un Piano industriale che ora dovrà superare il vaglio della commissione competente dell’Assemblea regionale siciliana. Le polemiche sul progetto di rilancio non sono mancate e si incrociano con i piani del governo per l’azienda. Per Ast è prevista la trasformazione della società in house providing, ma una lettera partita dagli uffici dell’assessorato all’Economia ha tirato il freno a mano sulla procedura sollevando dubbi di tipo procedurale.

Ast società in house, i dubbi dell’assessorato

La lettera (14 pagine inviate al governatore Renato Schifani, al neo assessore all’Economia Alessandro Dagnino e al titolare della delega Infrastrutture e trasporti Alessandro Aricò) l’ha scritta e firmata la dirigente Dora Piazza, responsabile dell’Ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica della Regione. Nella missiva sono state messe in risalto tutte le falle del piano partito con la legge votata dall’Ars.

Il mega bando del trasporto su gomma

Sullo sfondo il mega bando europeo da 819 milioni di euro lanciato dalla Regione e che ridisegnerà la mappa dei ‘signori’ del trasporto su gomma nell’isola per nove anni. Le tratte da coprire dell’intera rete regionale ammontano a 52 milioni di chilometri su un totale di 64 milioni e l’affidamento dei servizi sarà frazionato in quattro lotti di gara. la restante parte dovrebbe finire ad Ast, un’azienda che sarebbe così ridimensionata nei numeri e nel servizio.