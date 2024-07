Dipasquale: “Con i sindacati per prevenire i rischi da stress termico”

Le parole del deputato regionale del pd

PALERMO – “Le temperature nella nostra Sicilia stanno velocemente cambiando e la Regione ha il compito di fare fronte a queste nuove esigenze con strumenti innovativi per garantire la sicurezza dei lavoratori esposti al forte caldo di questa stagione. Si intervenga subito e non si aspetti di farlo sull’onda emotiva di qualche brutta tragedia. Tutti vorremmo non accadessero mai e per questo è necessaria una immediata attività preventiva”. A dichiararlo è il deputato Ars del Partito democratico Nello Dipasquale che sostiene l’appello di Cgil, Cisl e Uil Sicilia nella richiesta di un’immediata firma del protocollo sullo stress termico, finalizzato cioè a tutelare i lavoratori nelle ore più calde.

Le forze sindacali lamentano il mancato confronto all’assessorato regionale al Lavoro. “Chiediamo all’assessore Albano e al presidente della Regione Schifani – le parole di Dipasquale – di dare assoluta priorità a questo tema che riveste i caratteri di urgenza. I lavoratori meritano di avere diritti nuovi, a tutela del loro diritto al lavoro e della loro salute, in questo scenario in cui i cambiamenti climatici rendono sempre più difficile lavorare in particolari ore del giorno. Per questo presenterò una mozione in Assemblea regionale siciliana”.