Parla il deputato del Pd all?Ars

PALERMO – “La Regione Siciliana è pronta ad erogare 196mila euro, tramite un bando, che serviranno a finanziare l’acquisto delle lavastoviglie a poco più di 950 famiglie. Una grande idea che, sicuramente, permetterà di combattere la siccità che sta colpendo la Sicilia e che ha messo in ginocchio tantissimi agricoltori. La prossima mossa del governo Schifani quale sarà quella di vietare l’utilizzo delle docce e distribuire salviette umidificate? In questo modo certamente i cittadini risparmieranno l’acqua e la crisi sarà superata”. Lo dice il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale.

“Il governo si dia una mossa sulla crisi idrica”

“Il governo dovrebbe darsi una mossa, la crisi idrica ormai ci attanaglia da mesi. Molte famiglie ricevono l’acqua una volta a settimana e hanno difficoltà a svolgere la loro vita in maniera regolare, gli agricoltori stanno fallendo e il governo pensa al bando per le lavastoviglie. È il momento di dare un segnale forte, siamo ancora in attesa dei dissalatori che permetterebbero di distribuire l’acqua all’intera Isola ma, chissà, se verranno mai attivati” aggiunge.