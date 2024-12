Dipasquale (Pd): “Schifani assente, tuteli i lavoratori di Ragusa e Priolo”

"Si faccia portavoce con il governo nazionale e chieda risposte concrete"

RAGUSA – “I lavoratori degli stabilimenti industriali di Ragusa e Priolo vanno tutelati e con loro va salvaguardata l’economia del territorio”, a dichiararlo è il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale.

Il deputato aggiune: “Ho già espresso il mio disappunto per la mancata presenza del presidente Renato Schifani o di un rappresentante del governo regionale al tavolo convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy dello scorso 3 dicembre, nel quale si è discusso della chiusura dello stabilimento di Versalis Eni di Ragusa e lo ribadisco, ancora una volta, per le mancate risposte al territorio da parte di questo governo regionale che, almeno a parole, dice di voler salvaguardare l’occupazione ma non si vedono risposte”.

“Schifani si faccia portavoce interloquendo con il governo nazionale e chieda risposte concrete per queste famiglie – conclude Dipasquale -. Gli stabilimenti industriali sono fondamentali per il territorio: permettono a tantissime famiglie di vivere e dismetterli porterebbe ad una grave perdita economica”.