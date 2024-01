Dipasquale (Pd): “Schifani trovi soluzioni per gli agricoltori”

L'incontro con i manifestanti e le proposte

PALERMO – “L’agricoltura e la zootecnia siciliane sono al collasso. La mobilitazione di questo settore anche in Sicilia deve fare suonare un campanello d’allarme al presidente della Regione Renato Schifani: il governatore esca da Palazzo d’Orleans e incontri i manifestanti. Questa, infatti, è una vertenza che ha radici internazionali ma ripercussioni locali e Schifani non può fare finta di nulla voltandosi dall’altra parte”. Lo dice il deputato ragusano del Partito democratico all’Ars, Nello Dipasquale, che nel pomeriggio ha incontrato i manifestanti che hanno dato vita a un sit-in permanente al Foro boario.

L’intervento di Dipasquale

“Questa non è una battaglia ideologica o partitica – ha aggiunto Dipasquale -. Schifani affronti questa situazione e tutta la politica, da destra a sinistra, sia al fianco di agricoltori e allevatori senza i quali non c’è futuro. Il presidente della Regione si faccia parte attiva per individuare le politiche che si possono attuare a tutti i livelli. Il settore agricolo riguarda tantissimi imprenditori in Sicilia. Schifani si faccia promotore delle soluzioni nell’Isola e portavoce dei problemi sul livello nazionale e europeo”.