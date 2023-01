Il ricordo di Grazia Giurato: “Attenta ai diritti dei più deboli”

Città Insieme ricorda l’attivista che si è spenta all’età di 86 anni, che fu un faro per la difesa dei diritti a Catania.

Catania. “Ci piace ricordarti così, Grazia. Un’amica, appassionata dei diritti civili ed attenta ai bisogni dei più deboli”. Così l’associazione Città Insieme, il “movimento di società civile” di Catania di cui ella stessa fu tra i fondatori, ha ricordato l’attivista Grazia Giurato, un punto di riferimento nella lotta per i diritti delle donne, che si è spenta all’età di 86 anni.

“Ci hai insegnato, non soltanto a parole, ma soprattutto con l’esempio, che cosa significa lottare per la giustizia, per le donne, per chi non ha voce e forza per difendere la propria dignità di uomo e di donna. Hai ispirato le battaglie più belle del nostro Movimento fin dalla sua nascita”.

“Sei stata esempio e ispirazione per tante persone, giovani e meno giovani. Hai insegnato loro a puntare il dito verso i potenti, non a tendere loro la mano, a non scambiare i diritti per favori, a dire la verità in faccia ai governanti. Ci piace ricordarti così, in mezzo a noi, con la tua anima pura e coraggiosa. Ciao Grazia!”.