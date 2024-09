Disavventura Juve NG all’aeroporto di Trapani, Schifani convoca Airgest

La società che gestisce lo scalo: "Massima assistenza ai passeggeri"

TRAPANI – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato d’urgenza a Palazzo d’Orleans Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi. La decisione dopo aver appreso della disavventura della squadra di calcio Juventus Next Gen, costretta a dormire in aeroporto ieri sera a causa di un guasto all’aereo che avrebbe dovuto riportare a casa giocatori e dirigenti dopo la partita giocata a Trapani.

Antonini e le scuse alla Juventus

Su quanto accaduto al ‘Vincenzo Florio’ era intervenuto anche il presidente del Trapani, Valerio Antonini: “Mi sento in dovere di chiedere scusa a nome del territorio trapanese alla Juventus, la società più gloriosa e vincente che ci sia in Italia, per essere stati costretti a vivere una notte da incubo come quella passata nell’aeroporto di Trapani ieri sera”, le parole del patron granata

“Non sanno i nostri amici juventini che mi sono battuto per mesi affinché si comprendessero i rischi di una gestione aeroportuale come questa, con una ‘schiavitù’ commerciale verso un solo vettore internazionale che decide il bello e cattivo tempo a casa nostra”, ha aggiunto Antonini facendo riferimento alle polemiche di alcuni mesi fa nate da un suo interessamento all’acquisizione dell’aeroporto.

“Sapevo ed avevo fatto presente che alzando il livello delle competizioni sportive avremmo avuto il grande problema di come ricevere ed ospitare le squadre importantissime (penso ora alla serie A di basket) che andremo ad affrontare, ma le mie richieste di lavorare insieme nell’interesse del territorio sono andate in fumo – ha aggiunto – additandomi anzi di voler boicottare il lavoro di Airgest, cosa che al contrario non ho mai fatto visto che queste sono decisioni politiche di gestione di livello molto più alto”.

Antonini ha quindi chiesto alla Regione Siciliana “di intervenire ed aiutarci – ha concluso – a dare una svolta seria ad uno scalo aeroportuale che veste in condizioni a mio parere inadeguate per quelle che sono le aspettative turistiche sportive del territorio trapanese”.

Airgest: “Massima assistenza ai passeggeri”

In serata la presa di posizione di Airgest sui fatti di ieri: “Alla luce della grande attenzione mediatica su quanto accaduto ai passeggeri del volo Fr 4699 per Bergamo, Airgest precisa che, come da regolamento UE 261, la società ha prestato la massima assistenza ai 191 passeggeri, tra cui erano presenti quelli della società sportiva Juventus Next Gen, cercando di alleviare i disagi assolutamente non imputabili alla società di gestione – si legge -. Alle 3 di notte, dalla compagnia aerea è stata data l’autorizzazione a portarli in hotel ma non è stato trovato un alloggio disponibile per ben 191 passeggeri. La loro ripartenza era prevista per le 7 ma il comandante ha riscontrato la persistenza del guasto tecnico e, allora, si è atteso il volo in arrivo da Pisa per poter far partire i passeggeri, fatto che è accaduto solo alle 9:20”.

Airgest poi conclude: “In un’estate in cui il trasporto aereo europeo è stato falcidiato da criticità e problematiche, siamo fieri di aver registrato rarissimi casi di tal genere sullo scalo di Trapani, e comunque mai riconducibili alla società di gestione. Strumentalizzare un disagio che può accadere in una stagione operativa per innescare sterili polemiche che nulla hanno a che fare con la gestione dell’aeroporto non giova a nessuno. Nella consapevolezza che tanto c’è sempre da migliorare, continueremo a lavorare con impegno e garbo nell’interesse dei nostri clienti vettori e dei passeggeri”.

