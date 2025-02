Discarica di Lentini, intervento della Regione: di nuovo aperto l’impianto

La comunicazione dei gestori: "Ma non condividiamo le ordinanze"

CATANIA – Ha riaperto nel pomeriggio di martedì 18 febbraio la discarica di Lentini (Siracusa) della Sicula trasporti dopo un intervento della Regione Siciliana.

“Viste le note del dirigente del dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – scrivono gli amministratori in una comunicazione ai conferitori – attesi l’ordine e la diffida, pur non condividendo l’interpretazione fornita delle ordinanze regionali, comunichiamo che il conferimento dei rifiuti urbani è riaperto. L’ingresso in impianto, però, giovedì è posticipato alle ore 8″.

La discarica di Lentini era stata chiusa nella mattina di martedì 18 febbraio, mettendo in allarme i sindaci della zona.